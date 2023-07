Décès de l’ancien Ministre Abdourahmane Sow à 81 ans Rédigé par leral.net le Samedi 15 Juillet 2023 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien ministre Abdourahmane Sow s’est éteint ce samedi 15 juillet 2023 à Dakar, à l’âge de 81 ans. Enseignant puis administrateur civil breveté de l’Enam de Dakar, sa ville natale, Abdourahmane Sow a été Directeur général de la Caisse de péréquation et de stabilisation des prix, avant de servir dans le Gouvernement du Sénégal sous […] L’ancien ministre Abdourahmane Sow s’est éteint ce samedi 15 juillet 2023 à Dakar, à l’âge de 81 ans. Enseignant puis administrateur civil breveté de l’Enam de Dakar, sa ville natale, Abdourahmane Sow a été Directeur général de la Caisse de péréquation et de stabilisation des prix, avant de servir dans le Gouvernement du Sénégal sous Abdou Diouf. Membre du Bureau Politique du Parti socialiste, il fut ministre de la Pêche et des Transports maritimes, ministre de l’Intérieur, ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, ensuite Ambassadeur sous le régime de Abdoulaye Wade… La levée du corps de Abdourahmane Sow et son inhumation sont prévus cet après-midi à Cambéréne.



Source : Source : https://lesoleil.sn/deces-de-lancien-ministre-abdo...

Accueil Envoyer à un ami Partager