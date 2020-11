Décès de l’ancien président ghanéen Jerry Rawlings, les condoléances de Cheikh Hadjibou Soumaré Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Novembre 2020 à 10:15 | | 0 commentaire(s)|

C'est avec consternation que J'ai appris la triste nouvelle de la disparition de l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings. Jerry Rawlings a apporté une contribution importante au développement du Ghana.A cette triste occasion, je tiens à présenté mes vives et sincères condoléances à la famille de l'ancien président ghanéen ainsi qu'au gouvernement et au peuple Ghanéen.Que la terre lui soit légère.

Cheikhe Hadjibou Soumaré Ancien Premier Ministre Président de la formation politique Démocratie et République



