Décès de l'imam de la mosquée de Sinthiang Houlata : Vélingara perd Mamadou Seydou Diallo dit « Thierno France» Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Août 2023

Vélingara est étreint par la douleur. La ville vient de perdre l’un des plus grands prédicateurs de son histoire. L’imam Ratib de la grande mosquée de Sinthiang Houlata a rendu l’âme dans la matinée de vendredi 11 août 2023, des suites d’une longue maladie. Plus connu sous l’appellation de Thierno « France », Mamadou Seydou Diallo était […] Vélingara est étreint par la douleur. La ville vient de perdre l’un des plus grands prédicateurs de son histoire. L’imam Ratib de la grande mosquée de Sinthiang Houlata a rendu l’âme dans la matinée de vendredi 11 août 2023, des suites d’une longue maladie. Plus connu sous l’appellation de Thierno « France », Mamadou Seydou Diallo était alité depuis plusieurs semaines et hospitalisé à Dakar. L’imam avait vécu pendant plus de 30 longues années en France et était rentré définitivement à Vélingara pour prêcher la bonne parole. À Vélingara, Thierno est dépeint comme un homme humble et sincère. Il a vécu modestement et aimait partager son savoir et savoir-faire. Thierno était un musulman tout court, un fervent croyant au service de sa communauté et de toute la Ummah islamique. Le défunt a été inhumé dimanche à Vélingara. Ibrahima KANDE (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/deces-de-limam-mosquee-de-sint...

