Décès de l'opposant malien Soumaïla Cissé: Il était une chance pour le Mali

Il était difficile de trouver meilleur profil pour briguer la présidence malienne. Soumaila Cissé a été tour à tour ministre, député, Premier ministre, puis président de la Commission de l'Uemoa, avant de redevenir principal opposant du Président IBK. Ce que certains perçoivent comme étant une vraie faiblesse, son appartenance à la vieille garde, était devenu gage de sagesse et d'unité du Mali.

Depuis sa libération par les jihadistes de l'Etat islamique, Soumaila Cissé s'imposait au sein de la classe politique malienne, civile comme militaire, comme étant une personne capable de réaliser le consensus dans un pays qui en a grandement besoin. Son histoire en dit long et il passe pour un modéré capable de réunifer un Mali divisé par les clivages, les nombreux coups d'Etat et la lutte contre le jihadsme.

Il était arrivé second lors des législatives contestées et quand IBK a été forcé à la démission, Soumaila semblait l'homme de la situation.

Il a survécu aux jihadistes, le Covid 19 lui barré la route à la présidence, en lui arrachant la vie.

Source : http://www.senemedia.com/annonce-33928-dcs-de-l-op...