Décès de la Princesse Lalla Latifa, mère de Mohamed VI : BDF présente ses condoléances au peuple Marocain

Le royaume du Maroc est en deuil avec le rappel à Dieu, ce samedi 29 juin 2024, de son altesse Royale, la Princesse Lalla Latifa, veuve du défunt Roi Hassan II et mère du Roi Mohamed VI. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a présenté ses condoléances au peuple frère marocain dans un post sur X.



"C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu de Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Latifa du Royaume du Maroc.



Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, j’adresse à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à la famille royale et au peuple marocain frère, nos condoléances émues", a écrit le chef de l'État sénégalais, BDF qui souhaite qu' "Allah, le Miséricordieux, puisse accueillir l'illustre défunte en Son Paradis".

Source : https://www.dakaractu.com/Deces-de-la-Princesse-La...