Décès de la journaliste Fatou Kiné Dème : « Jamhiyatu Ansaarud Dîn » de Médina Baye présente ses condoléances au monde de la presse

La Jamhiyatu Ansaarud Dîn Sénégal a appris avec consternation le décès de la journaliste Fatou Kiné Dème du Groupe Futurs Médias.



L'organisation de la Jamhiyatu Ansarud Din et le Comité d’organisation des Manifestations et Activités de la Faydah (COMAF) saluent à sa juste valeur le travail remarquable de feu Madame Fatou Kiné DEME dans le paysage médiatique sénégalais et apprécient ses contributions fructueuses et l'apport considérable de la disparue dans les événements de Médina Baye, notamment le Mawlid (Gamou Annuel).



La Jamhiyatu Ansarud Din, par la voix de son Président Cheikh Mouhamadoul Mounehamina Ibrahima Niass, présente au nom de la communauté de Médina Baye ses condoléances attristées à sa famille biologique et au Groupe Futurs Médias (GFM) et prie pour le repos de son âme.

