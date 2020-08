Décès de la journaliste Reine Marie Faye

La journaliste Reine Marie Faye, ancienne présentatrice de la RTS (publique), de Sud FM et Walf FM (privées), est décédée vendredi à Dakar, à l’âge de 68 ans, a appris l’APS auprès de sa famille.



Mme Faye, à la retraite depuis plusieurs années, fut d’abord téléspeakerine à la RTS. Elle a ensuite travaillé comme présentatrice pour Radio Sénégal - la branche radio de la RTS - avant d’être employée par la radio Sud FM, où elle présentait le journal en wolof.



La journaliste a également été présentatrice du groupe Walfadjri.



Reine Marie Faye fait partie de l’équipe qui a auditionné les premiers présentateurs du journal en wolof et les animateurs de Walf FM, radio fondée vers la fin des années 90, se souvient son confrère Jean Meissa Diop.



‘’Ce qui caractérisait son expérience dans le journalisme en langues nationales, c’était son wolof pas académique ni banal non plus’’, ajoute Diop dans un entretien à l’APS.



L’ancien chef du service Culture du quotidien Walfadjri - devenu WalfQuotidien – rappelle que Reine Marie Faye a pratiqué le théâtre, ‘’avec un célèbre rôle dans la série dramatique ’Yadikone’’’.



‘’Elle avait le rôle d’une indicatrice de police, chargée de piéger et de confondre un avorteur illégal, un garçon de salle clandestin’’, a-t-il témoigné.



Informaticienne de formation, Mme Faye a fait une ‘’reconversion réussie’’ dans le journalisme, se rappelle Jean Meissa Diop. ‘’Sa belle voix lui a valu de signer des spots mémorables. Sa voix était reconnaissable entre mille.’’ (APS)





