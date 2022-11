Décès de notre confrère Salif Diallo de l’APS : Les hommages de la CAF et de la presse africaine et internationale

Salif Diallo était le chef du Service des sports de l’APS, chroniqueur à l’émission Club des sports sur la RTS et contributeur sur le site officiel de la CAF.



Diplômé du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI, 26e promotion 1995-1998), Diallo est décédé ce lundi à l’âge de 53 ans, à l’hôpital Abass Ndao de Dakar, des suites de maladie. Son enterrement est prévu ce mardi à 14h, à Vélingara, dans la région de Kolda, au sud du pays.



Dans un communiqué, le Secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba ‘’pleure le décès du journaliste chevronné Salif Diallo’’.



’’Une grosse perte’’



L’instance dirigeante du football africain est ’’profondément attristée’’ par le décès du journaliste Salif Diallo.



’ ’Salif nous manquera, et son altruisme et son dévouement au football africain nous manqueront. J’ai beaucoup de bons souvenirs de lui, y compris ma première rencontre, il y a de nombreuses années à Dakar. Il était clair lors de cette première rencontre que Salif était éthique, juste et robuste ’’, a déclaré le Secrétaire général dans des propos rapportés par le communiqué.



’’ Il a posé les questions qui devaient être posées sans malice. Il quitte le football africain, alors que nous avons désespérément besoin de beaucoup de gens comme lui pour changer l’image de notre continent. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à ses collègues ’’, a dit Mosengo-Omba.



L’Association marocaine de la presse sportive fait part de sa ‘’douleur’’ et de sa ‘’tristesse’’ à l’annonce du décès de Salif Diallo.



’’ Nous considérons que c’est une grosse perte pour toute la presse sportive africaine, et particulièrement pour la presse sénégalaise ’’, a déclaré le président de l’AMPS, Badreddine Drissi.



’’ Au nom du comité exécutif de l’Association marocaine de la presse sportive, et de l’ensemble des journalistes sportifs marocains, je présente á mes frères et collègues, président et membres de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS), ainsi qu’aux membres de la famille du défunt, mes sincères condoléances. Nous sommes á Dieu et a lui nous retournerons ’’, a-t-il conclu.



‘’Un homme affable et professionnel’’



L’Association mauritanienne des commentateurs sportifs a présenté ses sincères condoléances à ses confrères de l’Association des journalistes sportifs sénégalais et salué la mémoire du défunt, pour ‘’’ son travail journalistique professionnel et respecté ’’.



L’Union des journalistes sportifs du Niger (UJSN) a également présenté ses condoléances ‘’les plus attristées’’ à la famille du défunt et à l’ANPS.



L’Association des Journalistes Sportifs du Cameroun (AJSC) par la voix de sa présidente, Bertille Missi Bikoun, a rendu hommage à ‘’ un homme affable et professionnel ’’.



‘ ’C’est avec une peine immense et une vive émotion que l’AJSC a appris le décès, (…) de Salif Diallo, membre de l’ANPS ; un homme affable et professionnel que de nombreux confrères camerounais ont côtoyé durant l’épopée glorieuse de la CAN Cameroun 2022 que les Lions de la Teranga ont remporté à Yaoundé ’’, écrit-elle dans son message.



‘’ Au nom de la presse sportive camerounaise, du Bureau Exécutif de l’AJSC et en mon nom personnel, nous prions l’ANPS et la famille biologique de l’illustre disparu, d’accepter nos sincères condoléances ’’, a-t-elle ajouté.



Le journaliste malien Diomansi Bomboté, ‘’ pleure un ange avec toute la presse sénégalaise et africaine un professionnel irréprochable ’’.



‘ ’L’Universel s’en est allé ! Un homme de classe s’est éteint ! Je pleure un ange avec toute la presse sénégalaise et africaine, un professionnel irréprochable. Une catastrophe incommensurable ! Un homme extraordinairement gentil, serviable... Bref, un tout bon ! Adieu, jeune homme pur ! Condoléances émues à son épouse et ses proches ! Fraternelle sympathie avec toute l’APS et l’ensemble des médias sénégalais ’’, écrit-il dans un message.



Le Réseau des journalistes sportifs de la Fédération atlantique des agences de presse africaine (RJS-FAAPA), a salué la mémoire de son coordonnateur.



Du 23 au 27 mai 2022 dernier à Rabat au Maroc, les journalistes sportifs des agences de presse africaine avaient pris part à un séminaire sur le thème ‘’Maîtrise des techniques pour la bonne pratique du journalisme sportif’’, où Salif Diallo ‘’ était la cheville ouvrière ’’, rappelle la structure.



A l’issue de la formation, le RJS-FAAPA a été mis en place avec une équipe de 7 membres conseillers, un secrétaire général (Amadou Sy) et Salif Diallo comme coordonnateur général.



Le journaliste algérien Assia Raabia, ancien correspondant de Algérie Press Service (APS) à Dakar, a salué ‘’ un grand professionnel de la presse sportive au Sénégal ’’.



‘’ C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de mon confrère et ami Salif Diallo, journaliste à l’agence de presse sénégalaise (APS). Salif était un grand professionnel de la presse sportive au Sénégal, marquant aussi sa présence lors des grandes compétitions africaines et mondiales ’’, écrit-il sur Facebook.



‘’ En cette douloureuse circonstance, ma pensée va à sa femme, elle aussi journaliste, ainsi qu’à son fils Mohamed. A toute la famille du défunt (….), ses collègues et ses proches, je présente, depuis Alger, mes sincères condoléances. Dors en paix paix Salif Diallo. Que Le Tout Puissant t’accueille dans son vaste paradis. Tu étais un homme humble, gentil et respectueux... ’’, ajoute-t-il.



’’Un journaliste aussi rigoureux qu’intelligent’’



Le photo-journaliste égyptien Ahmed Fahmy rappelle avoir rencontré Salif Diallo une seule fois, lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations U 23 en Égypte 2019.



‘’’ C’était quelqu’un de sympathique et nous avons toujours gardé contact (….) La nouvelle de ton départ est un grand choc pour moi. Je prie qu’Allah vous accorde Sa Miséricorde (…) ’’, écrit-il sur le réseau social Facebook.



Pour Hervé Penaud, du quotidien français "L’Equipe", Salif Diallo était ‘’ un journaliste formidable ’’.



‘’ Une si triste nouvelle. Salif Diallo nous a quittés. Un journaliste formidable qui travaillait à l’APS, Agence de presse du Sénégal. Nous avons partagé tellement de moments au cours de ces années. Salut l’ami ’’, écrit-il sur Twitter à l’annonce du décès de Diallo.



Patrick Juliard de foot365 Afrique, consultant pour plusieurs médias, a rendu hommage à ‘’ un journaliste aussi rigoureux qu’intelligent ’’.





’’ Une grande tristesse ce lundi à l’annonce du décès brutal de mon confrère et ami Salif Diallo, de l’Agence de presse sénégalaise. Un journaliste aussi rigoureux qu’intelligent, un homme aussi généreux que disponible. Paix à son âme ’’, écrit-il sur Twitter.



La présentatrice de l’émission Radio foot internationale a transmis les hommages du service des Sports de RFI, à sa famille et à ses collègues de l’APS.