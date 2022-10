Décès de sept personnes suite a l’explosion de l’usine star de Diourbel: Les familles des victimes réclament l’assistance de l’Etat

Le nombre de personnes décédées dans l’explosion d’une chaudière de la Société de transformation agroalimentaire raffinée (STAR) est passé à sept après le rappel à Dieu à l’hôpital Principal de Dakar d’une des victimes. Il s’agit de l'Imam de la mosquée du daara Serigne Mahfouz Gaïndé Boroom Darou, Alassane Sow ; il n’aura pas lui aussi survécu à ses blessures. Le jeune chef religieux, habitant le quartier « Grand Diourbel», a lutté contre la mort pendant 05 jours. Le défunt ayant succombé à ses blessures à Dakar est le sixième décès enregistré parmi les neuf personnes blessées qui avaient été admises mardi aux urgences après l’explosion. Ne sachant plus à quel saint se vouer, les familles des victimes de l’explosion de l’usine de transformation agroalimentaire de Nébé, dans le département de Diourbel, ont fait une sortie dans les médias pour réclamer l’assistance des autorités étatiques. Pourtant, au terme de sa visite à l’hôpital régional de Diourbel Heinrich Lübke, où il était venu s’enquérir de l’état de santé des blessés hospitalisés et constater les dégâts provoqués par cette explosion, Samba Ndiobène Kâ avait déclaré que des dispositions ont été prises pour le transfèrement de trois autres blessés vers des structures sanitaires de la région de Dakar.



Le ministre du Développement communautaire avait également promis aux promoteurs et responsables de l’usine un appui de l’Etat, avant d’annoncer l’ouverture d’une enquête pour situer les responsabilités et élucider les causes de cet incident. Pour rappel, l’explosion de la chaudière de la Société de transformation agroalimentaire raffinée a eu lieu en début de semaine dernière. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, une personne morte sur le coup a été trouvée dans les décombres en plus de neuf blessés. Ces derniers ont d’abord été pris en charge dans les structures sanitaires locales avant d’être transférés dans la capitale Dakar. Mais six d’entre eux ont succombé à leurs blessures en l’espace d’une semaine, avec un nouveau décès enregistré dimanche 9 octobre à l’hôpital Principal de Dakar