Décès des Khalifes/Abdoul Mbaye: « J’ai perdu un père » L’actualité nationale est, aujourd’hui, marquée par le rappel à Dieu du Khalife général des Layennes, Serigne Abdoulahi Thiaw Laye, et celui de Thiénaba, Serigne Abdourahim Seck. Une mauvaise nouvelle qui a secoué presque toute la communauté musulmane du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Août 2021 à 16:53 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), Abdoul Mbaye s’est incliné devant la mémoire de ces deux saints hommes rappelés à Dieu, ce lundi.



« C’est au sortir de l’avion qui m’éloignait de Dakar que j’ai appris ce matin, la triste nouvelle de la disparition du Khalif des Layennes Baye Abdoulaye Thiaw Lahi. Mon oncle, par mon père, dont il était le cousin, était un sage », a fait savoir l’ancien Premier ministre dans l’une de ses récentes publications parues sur Facebook.



« Le voir ces dernières années redonnait de l’espoir à quiconque. Il était un modèle de résistance pour la vie et la dévotion à son Seigneur (swt). Puisse Dieu (swt) lui accorder une place de choix dans ses plus hauts Paradis », prie Abdoul Mbaye.



