Décès du Pape François : Les Imams et Oulémas du Sénégal expriment leur profonde compassion

Suite au rappel à Dieu de Sa Sainteté le Pape François, les Imams et Oulémas du Sénégal, à travers leur président Imam El Hadji Oumar Diene, ont adressé un message de condoléances à la Nonciature apostolique et à l'Église catholique du Sénégal.



Dans cette déclaration, adressée à Son Éminence Mgr Waldemar Stanislaw Sommertag, Nonce apostolique à Dakar, ainsi qu’à Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque émérite de Dakar, les leaders religieux musulmans saluent la mémoire d’un homme de foi exceptionnel, qualifié de « grand protecteur des pauvres et des opprimés », dont le pontificat a été marqué par « l’humilité et l’espoir donné aux fidèles catholiques du monde entier ».



« Il a choisi la fête de Pâques, célébration de la résurrection du Christ, pour rejoindre le Seigneur », ont-ils noté avec émotion, soulignant que « la mort nous rapproche de Dieu par la réflexion, mais nous arrache aussi nos êtres chers ».



Le message décrit le Pape François comme « un grand éducateur religieux, un pasteur doux au regard innocent », dont le départ laisse une empreinte indélébile dans l’histoire de l’Église et dans les mémoires.



Les Imams et Oulémas assurent la communauté catholique de leur solidarité fraternelle dans cette épreuve, exprimant « leurs sincères condoléances et leur profond respect ».

