À la levée de corps du Pr Iba Der Thiam, son prédécesseur au ministère de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam s’est félicité des bonnes actions entreprises par celui-ci. Vu le caractère multidimensionnel du défunt universitaire.



‘’Il a été mon prédécesseur au ministère de l’Éducation nationale. Et Dieu a fait que la dernière cérémonie de distribution du Concours général à laquelle j’ai pris part en tant que ministre, en 2018, le président Macky Sall en avait fait le parrain de cette cérémonie. C’est dire que c’est quelqu’un qui peut être donné en exemple à la jeunesse du point de vue de son abnégation dans la recherche du savoir, du savoir encyclopédique qu’il avait, du service qu’il a rendu à son pays dans tous les aspects de la vie’’, a témoigné Serigne Mbaye Thiam. Cadre au sein du Parti socialiste, ce dernier a évoqué, certains faits et gestes de Feu Iba Der.



‘’En tant que musulman, des actes de charité qu’il faisait, de protection des démunis ; en tant que syndicaliste, le combat qu’il a mené pour le bien-être des travailleurs ; en tant qu’intellectuel … sa dimension dépasse le Sénégal et embrasse tous les savoirs. Sa dernière œuvre, c’est celle la plus importante : l’écriture de l’Histoire générale du Sénégal. Donc, je suis venu lui rendre hommage et témoigner de ce qu’il a été et présenter mes condoléances à toute sa famille et à tous ses amis’’, a confié M. Thiam.

