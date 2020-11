Décès du Pr Iba Der Thiam: levée du corps à 10h, enterrement à Yoff Le Professeur Iba Der Thiam est décédé ce samedi à l'âge de 83 ans.

Dimanche 1 Novembre 2020

La levée du corps aura lieu lieu ce dimanche à l'Hôpital Principal et l'enterrement aura lieu au cimetière musulman de Yoff.

Leral présente ses condoléances à sa famille, ses proches et à tout le Sénégal.



