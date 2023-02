Décès du chanteur Ismaël Touré: «une perte immense pour la musique sénégalaise et africaine», selon Macky Sall Rédigé par leral.net le Lundi 27 Février 2023 à 18:05 | | 0 commentaire(s)|

Le chanteur du groupe mythique Touré Kunda, Ismaëla Toure est décédé, ce lundi matin en France. Dans un message sur sa page Twitter, Macky Sall salue la mémoire du défunt chanteur. « Je suis peiné d'apprendre le décès d'Ismaël Touré, membre du mythique groupe Touré Kunda. C'est une perte immense pour la musique sénégalaise et africaine. Mes condoléances émues à sa famille et au monde artistique. Je salue sa mémoire. Paix à son âme »,a écrit le chef de l'Etat.



Source : https://lesoleil.sn/deces-du-chanteur-ismael-toure...

