Décès du père de M. Mbaye Laye, le Cablodistributeur de Safinatoul Amane : Leral présente ses condoléances et annonce l'enterrement aujourd'hui Rédigé par leral.net le Samedi 29 Avril 2023 à 15:11 commentaire(s)| La communauté de la cablodistribution au Sénégal est en deuil, suite à la perte du père de M. Mbaye Laye, l'un des acteurs les plus influents du secteur. Cette nouvelle a suscité de nombreuses réactions de sympathie et de soutien de la part des différents réseaux cablo du Sénégal, ainsi que des membres du groupement de Safinatoul Amane et de Sortec. Leral, l'un des médias en ligne les plus importants du pays, tient également à présenter ses condoléances à M. Laye et à sa famille, en cette période difficile.



Le père de M. Mbaye Laye, était un fervent musulman et faisait partie de la communauté layenne. Il sera enterré aujourd'hui à Cambérene, dans le respect des traditions et des rites religieux. La perte d'un être cher est toujours une épreuve difficile à traverser, mais la communauté de la cablodistribution au Sénégal se tient aux côtés de M. Laye et de sa famille, en ces moments douloureux.



M. Mbaye Laye est un entrepreneur accompli dans le domaine de la cablodistribution, reconnu pour son engagement en faveur du développement de cette industrie au Sénégal. Il est également un acteur clé au sein du groupement de Safinatoul Amane et de Sortec, qui rassemble les principaux réseaux cablo du pays. La perte de son père est donc une grande tristesse pour l'ensemble de la communauté de la cablodistribution au Sénégal.



Leral tient à exprimer sa solidarité avec M. Laye et sa famille en ces moments difficiles. Nous sommes convaincus que la passion et l'engagement de M. Laye pour la cablodistribution, continueront d'inspirer de nombreux acteurs du secteur, tout en honorant la mémoire de son père. Nous sommes également convaincus que la communauté de la cablodistribution au Sénégal continuera de se soutenir mutuellement dans cette épreuve.



En conclusion, Leral présente ses condoléances à M. Mbaye Laye et à sa famille, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté de la cablodistribution au Sénégal. Nous sommes convaincus que la mémoire de M. Thiaw continuera de vivre à travers son fils et l'ensemble des acteurs du secteur de la cablodistribution au Sénégal.

