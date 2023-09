Décès du représentant du khalife général des Mourides : Thiès pleure Serigne Saliou Touré Rédigé par leral.net le Lundi 18 Septembre 2023 à 21:34 | | 0 commentaire(s)|

Le représentant du Khalife général des mourides à Thiès n’est plus. Serigne Saliou Touré a rendu l’âme le samedi 16 septembre 2023. THIÈS – La ville de Thiès vient de perdre l’une des figures les plus emblématiques de ces 40 dernières années. Serigne Saliou Touré, représentant du khalife général des mourides depuis 1980 s’est éteint, […] Le représentant du Khalife général des mourides à Thiès n’est plus. Serigne Saliou Touré a rendu l’âme le samedi 16 septembre 2023. THIÈS – La ville de Thiès vient de perdre l’une des figures les plus emblématiques de ces 40 dernières années. Serigne Saliou Touré, représentant du khalife général des mourides depuis 1980 s’est éteint, samedi dernier, à la suite d’une longue maladie. Jadis très proche de l’ancien Khalife général des mourides, Serigne Saliou Mbacké, le représentant du Khalife à Thiès avait fini par marquer de son empreinte la cité du rail. Les témoignages sont unanimes sur sa personne. Pape Latyr Ndiaye, ancien dirigeant du mouvement des élèves mourides trouve en Serigne Saliou Touré un érudit multidimensionnel, un homme social, chantre du dialogue inter confrérique. À ce titre, il convoque les relations du défunt avec les anciens khalifes généraux des Tidianes, Feus Abdoul Aziz Sy Al Amine et Abdoul Aziz Sy Dabakh. Il a ajouté que Serigne Saliou Touré était un homme qui ne prenait pas en compte la catégorie sociale car pour lui, tous les êtres sont égaux. De son côté, l’intendant du Lycée Malick Sy, Mamadou Ndiaye, a rappelé les relations fraternelles et cordiales que Serigne Saliou Touré entretenait avec les responsables de l’église à Thiès. Selon lui, durant tout son magistère, le représentant du khalife général des mourides a toujours répondu présent avec des cadeaux aux invitations lors des manifestations du clergé de Thiès. Mamadou Ndiaye est aussi revenu sur les différentes visites de l’ancien Khalife des Tidianes, feu Abdoul Aziz Sy Dabakh qui a dirigé la prière de 17 h devant Serigne Saliou Touré qui conduira à son tour celle du crépuscule (Timis). Par ailleurs, Serigne Saliou Touré s’était beaucoup illustré par la médiation et le règlement des conflits surtout avec les étudiants, les élèves ou encore les syndicalistes. El Hadj Mbaye Sarr DIAKHATE (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/deces-du-representant-du-khali...

Accueil Envoyer à un ami Partager