Décès du supporter Momar Ndiaye « Drapeau »: Le 12ème « Gaïndé » perd un éminent membre Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Avril 2023 à 00:25 | | 0 commentaire(s)|

« Une perte immense pour nos différentes équipes nationales. Que la terre lui soit légère. Repose en paix cher « Ndiaye drapeau » a écrit la Fédération sénégalaise de Football sur sa page Twitter. A l’instar de la Fsf, son président Me Augustin Senghor a également salué la mémoire de Momar Ndiaye dit « Ndiaye Drapeau », un supporter dévoué […] « Une perte immense pour nos différentes équipes nationales. Que la terre lui soit légère. Repose en paix cher « Ndiaye drapeau » a écrit la Fédération sénégalaise de Football sur sa page Twitter. A l’instar de la Fsf, son président Me Augustin Senghor a également salué la mémoire de Momar Ndiaye dit « Ndiaye Drapeau », un supporter dévoué aux équipes sénégalaises de football, mais également aux courses hippiques, et aux différentes équipes nationales en général, décédé ce samedi 1er avril 2023. M. Ndiaye faisait souvent flotter le drapeau sénégalais à différentes compétitions sportives et cérémonies au soir des victoires des équipes nationales. « Nous venons de concéder une énorme perte dans nos rangs avec le rappel à Dieu du Supporter Momar Ndiaye Drapeau. La CAN U20 en Égypte a été sa dernière mission. Toutes nos condoléances à sa famille, au Ministre des Sports, au Cnoss, à toutes les Fédérations et au Football ! Repose en paix » a écrit Me Senghor. La levée du corps de Momar Ndiaye « Drapeau » est prévue ce dimanche à 10h au quartier Nimzatt de Rufisque, suivie de l’enterrement à Touba.



Source : Source : https://lesoleil.sn/deces-du-supporter-momar-ndiay...

Accueil Envoyer à un ami Partager