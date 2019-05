Décès par noyade de la fille d'un journaliste : Deux employés du Cours Sainte Marie de Hann attraits à la barre

Quatre ans plus tard, les personnes inculpées dans ce drame, en l'occurrence G. A. Cissé et A. Faye, respectivement enseignante et conseiller à l'éducation dans ledit établissement, ont comparu libres, ce jeudi pour homicide involontaire. Des faits qu'ils ont rejetés face aux juges.



Bien que la partie civile se soit désistée de cette affaire, l'action publique s'est poursuivie. Le procureur a requis pour chacun des prévenus, une peine de trois mois avec sursis et une amende de 20 mille francs. Pour lui, c'est la négligence et l'imprudence des prévenus qui ont favorisé la mort par noyade de la gamine.



Le tribunal a fixé son délibéré au 6 juin prochain.