Décision de la FSF de mettre fin à la saison de football: la Ligue de Saint-Louis n'a pas encore pris position (Président)

Dakar, 23 juil (APS) - La Ligue de football de Saint-Louis (nord) attend de se réunir pour prendre une position par rapport aux décisions prises par la Fédération sénégalaise de football (FSF), qui a mis un terme, le 8 juillet dernier, à la saison 2019-2020 et a gelé les promotions et relégations, a annoncé ce jeudi son président, Ahmadou Dia.

Source : Source : http://aps.sn/actualites/sports/football/article/l...

