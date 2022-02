Décision ferme de Cheikh Kanté, Pdt du CD de Fatick: «Si dans deux ans, je ne réponds pas aux aspirations des populations, je démissionne» C’est un Cheikh Kanté sûr de lui, qui a été installé hier à la tête du Conseil départemental de Fatick. Après son élection à plus 60% par les électeurs fatickois, le tout nouveau patron du département de Fatick compte mettre les bouchées doubles pour sortir la zone de la pauvreté. «Je vais faire plus et mieux que le président sortant», a déclaré l’ancien Directeur général du Port Autonome de Dakar (Pad), qui n’exclut pas de quitter son poste si les populations estiment qu’il ne fait pas l’affaire.

Deux ans ! C’est l’ultimatum que s’est fixé le nouveau président du Conseil départemental de Fatick pour sortir la zone de la pauvreté. Installé dans ses nouvelles fonctions hier, Cheikh Kanté a promis aux Fatickois de faire de leur localité, un des départements les plus développés au Sénégal.



Ceci pour, dit-il, répondre aux exigences du président de la République, qui lui a fait confiance et qui l’a choisi pour diriger sa base politique. L’éducation, la santé, l’emploi des jeunes, l’autonomisation des femmes et leur accès à la terre, sont les secteurs sur lesquels le patron du département de Fatick compte mettre le focus.



« Autant que faire se peut, nous devons répondre aux attentes des populations et aux exigences du chef de l’Etat. Le Président veut en tant que fils de Fatick, que ce département figure parmi les plus développés du pays à travers l’éducation, la santé, l’emploi des jeunes, l’autonomisation des femmes, l’accès à la terre et aux marchés », a-t-il dit.



Cheikh Kanté entend aussi et surtout, revaloriser la culture, un secteur en léthargie dans le Fatick malgré le potentiel.



« Si nous ne faisons pas attention, il y a certaines danses et chansons qui risquent de s’envoler à cause d’un vent de modernité. Je donnerai une place de choix à la culture, parce que c’est un patrimoine dont nous disposons, mais qui est sous valorisé. C’est tout un ensemble de secteur qu’il faut développer à Fatick. C’est pourquoi, je parle de plan quinquennal », a soutenu Cheikh Kanté.



Il estime que ce plan sera articulé sur les spécificités de chaque collectivité territoriale, avant d’être validé à travers une conférence territoriale qui sera organisée dans les jours à venir. Rappelons que Cheikh Kanté a tenu à faire scrupuleusement respecter la parité au sein du bureau départemental. Il a aussi annoncé la construction prochaine d’un siège de l’institution départementale.













