Déclaration Politique de la CAVE Le Sénégal : un Monument en péril

La brutale et profondément anti - démocratique déchéance du Maire de Dakar, M. Barthélémy Dias, est à la fois, un acte illustratif de la dérive dictatoriale qui s'installe au Sénégal et une alerte supplémentaire sur le grave danger qui plane sur notre pays.



En moins de 10 mois de présence à la tête du Sénégal, le pouvoir impose une chape de plomb sur les voix dissidentes, procède à un verrouillage de l'espace politique par l'installation d'une Justice politique et un violent bâillonement des Libertés démocratiques. Sa stratégie de mise en place de son " Ordre Nouveau ", se résume à : agresser, menacer et emprisonner.



Bientôt, à ce rythme, le Sénégal risque d'être une vaste prison à ciel ouvert pour hommes politiques, de Presse et de Citoyens libres, dont le seul " tort" serait de s'opposer au pouvoir " Pastéféen" et aux dérives porteuses de graves conséquences pour notre pays.



Assujettir les Institutions, vassaliser l'Opposition et réprimer de toute velléité de contestation de son autorité, telles sont ses lignes principales d'orientation et d'action.

Sans aucun doute, en chassant Barthélémy Dias, tant de l'Assemblée Nationale, que de la Mairie de Dakar, le pouvoir élimine un " rival générationnel ", s'aménage la possibilité de récupérer la Capitale et renforce son emprise sur le pays.

Ce qui passe au Sénégal est, à la fois, inédit et exceptionnellement dangereux !





Car, il y'a 50 ans, depuis que le Président Senghor avait décidé d'une " Ouverture Démocratique ", même " limitée " ( à 03, puis à 04 " Courants"), le Sénégal s'extirpait de l'étouffant cercle anti - démocratique qui s'était imposé presque partout en Afrique.



C'était la fin du " Parti Unique " qui allait ouvrir un vigoureux processus de démocratisation qui n'a eu de cesse de s'affiner. Du reste, c'est cette singularité politique, qui a valu à notre pays, les qualifications de " Vitrine de la Démocratie " et de " Temple de la Démocratie " en Afrique!

Cette admirable tradition, fruit de grandes luttes politiques et citoyennes, est en passe d'être abîmée, voire ensevelie.



Sous nos yeux, la " Révolution Régressive " déroulée par le pouvoir, s'exprime par l'allongement de la Liste des Otages, des Prisonniers et des victimes politiques au Sénégal. De Bah Diakhaté et Imam Ndao, à Barthélémy Dias, en passant par Moustapha Diakhaté, Cheikh Yérim Seck, Hamath Suzanne Kamara, Madiambal Diagne..., ce sont des hommes politiques, des hommes de Presse et des Citoyens libres, qui sont victimes de la furie anti - démocratique du pouvoir.

L'ivresse du pouvoir, avec ses effets ravageurs, pousse le Régime à user et à abuser de la violence intégrale. Il viole les Règles les plus élémentaires de l'Etat de Droit, ignore même le Droit et foule du pied les Valeurs et Principes de la République !

Pour toutes ces raisons, le Sénégal a abandonné l'une de ses forces majeures dans le Système- Monde, pour intégrer le cercle des Dictatures.



Pire encore, en élargissant cette Dictature vers toute la sphère sociale, le pouvoir est en passe de devenir " totalitaire "!

Comment ne pas le caractériser comme tel, quand on voit et vit ce qui se passe au Sénégal et qui risque d'être plus dur encore, au regard des piètres performances économiques du pouvoir, qui pourraient charrier de grandes révoltes sociales ?

Le pouvoir, incontestablement, est d'une méchanceté bestiale. Il est tellement méchant, tellement amoureux de la méchanceté, qu'il vit dans et de la méchanceté. Au point que nous sommes en droit et en devoir de le considérer comme issu des cuisses de Lucifer !



Laisser faire le pouvoir, c'est plus qu'une indigne Capitulation !



Ce serait une Trahison de notre grand peuple qui mérite mieux que les guignols qu'un tragique accident de l'Histoire a menés au pouvoir !



Se battre et vaincre le pouvoir, extirper le peuple sénégalais de ses mortelles griffes, doivent être l'ordre du jour de l'agenda politique de tous les Républicains, démocrates et patriotes du Sénégal !



La CAVE

Cellule d'Appui à la Veille Stratégique de l'APR

Source : https://www.jotaay.net/Declaration-Politique-de-la...