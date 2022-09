Déclaration Préliminaire : BBY de Kaoalck renouvelle sa fidélité et son soutien indéfectible à Macky, Mimi déclarée personna non grata… Rédigé par leral.net le Lundi 26 Septembre 2022 à 00:50 | | 0 commentaire(s)| La coalition Benno BokkYaakaar de Kaolack, réunie ce dimanche, 25 septembre 2022 à 18Heures, a tenu à renouveler sa fidélité et son soutien indéfectible à Son Excellence, Macky Sall afin de lui permettre de parachever les multiples chantiers dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent PSE., félicite le Premier Ministre et l’ensemble des membres du Gouvernement nouvellement nommés.

Consciente du rôle majeur qu'elle entend jouer en direction des échéances électorales de 2024, la coalition Benno BokkYaakaar Kaolack s’engage résolument à œuvrer dans l’unité et la cohésion.



Ecoutant la déclaration de Madame Aminata Touré caractérisée par des propos frisant l’ingratitude car oubliant déjà tous les honneurs et privilèges dont elle a bénéficiés sous le magistère de Son Excellence Macky Sall.



La coalition rappelle :



-Madame Aminata Touré n'a pas été élue député par les sénégalais. Ces derniers ont élu la liste Benno Bokk Yaakaar. Ce sont ceux qui étaient candidats sur les listes départementales que les populations ont élus. La liste nationale n'est pas nominale. On vote pour une liste et elle est toujours portée par les votes au niveau départemental.



- Ce que déclare Mimi aujourd'hui, elle l'aurait fait une fois installée au perchoir. Elle se disait qu'une fois à la Présidence de l'Assemblée nationale, elle allait pouvoir se rebeller étant donné qu'elle y serait pour cinq (5) ans.



Pour cela, elle a passé tout son temps, durant la campagne à recevoir des responsables des différents départements dans les hôtels où elle séjournait ou à se déplacer chez eux prétextant une visite de courtoisie.



Malheureusement pour elle, son deal a été éventré très tôt quand elle a commencé à recevoir à Kaolack des jeunes du l’APR. Heureusement, pour le Sénégal car Mimi voulait installer notre pays dans une dualité sans nom.



-Mimi a toujours cherché à quitter le navire:

A noter que le Mercredi 16 Mars 2022, Sadikh Top, un responsable de Pastef et pas des moindres, déclarait sur 7 TV que Mimi a cherché à rejoindre leur formation politique mais Sonko n'en a pas voulu.

Depuis, elle ne l'a pas démenti.



Mieux, elle n'a cessé de chercher à recruter des agences pour sa communication surtout Digitale et pour une massification autour d'elle.



Pourtant le Président a toujours été au courant mais n'a jamais rien dit.

Il l'a toujours soutenu, sachant tout cela.



-Mimi a perdu les locales de 2014 à Grand Yoff, elle est venue se réfugier à Kaolack avec toujours ses mêmes pratiques :diviser pour mieux régner.



Elle ne parle pas avec presque la totalité des responsables les plus mûrs et se retourne vers les plus jeunes pour les manipuler.



Elle ne peut mobiliser la plus petite salle à Kaolack, Kaolack ne connait Mimi que de nom. Depuis sa déconvenue en 2014, elle a peur d'aller à une élection à la base. Elle se cache toujours derrière l'aura du Président Macky Sall.



-Mimi déclare partout, mériter le poste de Président de l’Assemblée nationale parce qu’elle a parcouru 5175 Km. A quoi sert ce marathon si la finalité est de perdre son bureau de vote et son centre de vote. C’est la première fois dans l’histoire du Sénégal qu’une tête de liste gagne une élection avec un score aussi étriqué.



-Maintenant qu'elle trace sa propre voie, qu'elle le fasse avec élégance comme dans l'histoire politique du Sénégal tous ceux qui ont été dans sa situation l'ont fait.



Le Président Macky Sall en est un bel exemple. Quand il s'est agit de quitter le PDS, il a rendu tous ses mandats électifs: celui de député et de maire de Fatick.



Il n'a jamais dit que je suis député parce que les sénégalais m'ont élu ou je suis maire de Fatick grâce aux Fatickois.



Il l'aurait bien fait si on suit la logique Mimi. Qu'elle aille jusqu'au bout de sa logique en rendant son poste de député obtenu grâce à la liste Benno.



Résolution



Nous responsables de Kaolack déclarons Madame Aminata Touré personna non grata dans la ville de Kaolack car ici habitent des gens dignes qui ne trahissent jamais quelques soient les vicissitudes de la vie.

Qu'elle aille s'organiser ailleurs mais pas ici.





