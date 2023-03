Déclaration d'Idrissa Seck : Pas d’annulation, ce n’est qu’un report jusqu’après le 4 avril, voici les raisons Le leader de Rewmi a reporté sa conférence de presse qui était prévue pour lundi et des bruits ont circulé. Pourtant, selon ses proches, Idrissa Seck ne souhaite pas associer sa déclaration à des polémiques et des controverses, car il est particulièrement attendu sur son éventuelle candidature à la Présidentielle de 2024, le débat du troisième mandat de Macky Sall et la tension politique liée au procès de Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko. Car ce n’est pas une annulation, ce n’est qu’un report jusqu’après le 4 avril et voici les raisons.



D’après "L’As" et selon des sources proches du président du Conseil Economique Social et Environnemental (Cese), ce dernier a préféré reporter la rencontre avec la presse, pour prendre son bâton de pèlerin pour la paix et la stabilité du pays et attendre après la célébration de la fête de l’Indépendance, le 4 avril prochain.



Et mieux, selon "Le Témoin", des sources proches de l’ancien Premier ministre (2002-2004) et candidat arrivé second à la présidentielle de 2019, Idrissa Seck aurait reculé juste pour orienter ses forces vers la possibilité de nouer le fil du dialogue entre les deux parties, que sont la majorité présidentielle et le bloc de l’opposition réunie au sein de la coalition Yewwi Askan Wi.



Objectif : arriver à un consensus fort et global, garantissant « la paix et la stabilité » dans le pays. Surtout que cette même opposition vient d’annoncer une série de manifestations dont la première est prévue demain mercredi 29 mars, veille du procès Ousmane Sonko/Mame Mbaye Niang du 30 mars et la seconde est prévue le 3 avril, veille de notre fête d’Indépendance.



Idrissa Seck « ne souhaite visiblement pas associer sa déclaration à des polémiques et des controverses, alors que le Sénégal célèbre dans quelques jours, la commémoration de son accession à l’Indépendance ».



Et selon le journal, cette déclaration qu’il devait faire n’est que partie remise et les Sénégalais qui attendaient le discours d’Idy seront édifiés après le 4 avril. La fête nationale a un caractère sacré pour la jeunesse et les forces de défense et de sécurité. Idrissa Seck devrait donc nous édifier après cette séquence empreinte de solennité républicaine » soulignent les proches du président du CESE.



