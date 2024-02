Déclaration de Ben Cardin sénateur américain (démocrate du Maryland) sur le retard des élections nationales par le président sénégalais Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Février 2024 à 00:45 | | 0 commentaire(s)|

WASHINGTON – Aujourd’hui, le sénateur américain Ben Cardin (démocrate du Maryland), président de la commission sénatoriale des relations étrangères, a publié une déclaration après l’annonce du président sénégalais Macky Sall du retard des élections au Sénégal.

« Le retard de l'élection présidentielle au Sénégal place le pays sur une voie dangereuse vers la dictature et ne doit pas être toléré. Le mépris flagrant du président Macky Sall pour la constitution sénégalaise et son manque de respect pour le soutien du peuple sénégalais à la démocratie sapent des décennies de progrès depuis l'indépendance dans ce qui était autrefois considéré comme l'une des démocraties les plus fiables et les plus dynamiques d'Afrique. Le président Sall doit annuler cette décision imprudente et veiller à ce que les élections aient lieu avant la fin de son mandat constitutionnel. »



