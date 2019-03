Déclaration de Bruno Le Maire sur le franc CFA : « c’est l’occasion de sonner la fin de ce système », selon Mounirou Ndiaye La déclaration du ministre français de l’Economie et des finances, Bruno Le Maire n’en finit pas de susciter des réactions. La dernière en date est celle de Mounirou Ndiaye, enseignant-chercheur à l’UGB.

« C’est une déclaration diplomatique. C’est l’occasion de sonner la fin de ce système-là et gérer de manière autonome une monnaie », a régi l’économiste sur la RFM. Selon Mounirou Ndiaye, « Si toutes les velléités de mettre fin à cette monnaie ont été jusque-là annihilées, c’est que la France y trouve son intérêt ». Et de rappeler la fameuse France de De Gaule, « la France n’a pas d’amis, mais que des intérêts ». Pour l’enseignant, « la France était obligée de réagir, parce qu’aujourd’hui, des pays comme l’Allemagne ou encore l’Italie ne sont pas favorables à cette situation qui voit la France maintenir des pays africains dans une situation d’exploitation ». Pour Mounirou Ndiaye, « l’Afrique doit prendre ses responsabilités ».

