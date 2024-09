« Déclaration de Dubaï !! », Par Mame Diarra Fam

« Quand j'étais dans le violon à la cave du tribunal, la pénitentiaire m"a sortie pour l'audience, j'ai aperçu Mamadou Seck, un co - détenu qui m'a interpellée sur sa situation, mon sang n'a fait qu'un tour et j'avais compris qu'une personne qui te met en prison, ne peut jamais être un am,i encore moins un allié !!



Trop pardonner, c'est encourager les fauteurs à récidiver et à commettre le pire.

Vaut mieux mettre un terme à leurs dérives.



Aujourd'hui, mon parti a décidé de s'alier avec l'APR, j'étais à la Mecque, je me gardais de tout commentaires politiques, mais ici, de Dubaï, ou je partirai demain pour Dakar, inchalah, j'ai décidé après une mûre réflexion et une consultation de ma base, de ne pas participer à cette farce de trop !



Je ne DEPOSERAI pas ma candidature à une alliance avec celui qui m'a mis en prison, qui à mis en prison mon candidat, qui l'a exilé et que j'ai mis 12 ans à le combattre. Qui a accusé mon leader, de vol de petits tapis du Palais ? Qui a dépouillé Wade de tout ses biens ?



j'ai vu Abdoulaye Wade de mes propres yeux a Versailles, souffrir de la situation carcérale de Karim Wade!

J'avais beaucoup d'opportunités pour rejoindre Macky Sall, de 2017 à 2019 et ça, tout le monde le sait, mais j'avais choisi de le combattre, pour l'injustice qu'il a causé à Abdoulaye Wade, à son fils Karim Wade et au PDS.



Et ce n'est pas aujourd'hui, après la perte de tout son pouvoir et qu'il doit rendre compte comme il l'avait fait avec son bienfaiteur Abdoulaye Wade, que je vais le rejoindre !!



KON LOUMAY WAKH WA KOGNE BA ?



A mon frère Président Karim Meïssa Wade, je t'ai suivi dans d'autres choix aveuglément, mais ce choix est la goutte de trop, on ne s'allie pas avec son Bourreau !!



"Je ne négocie pas mes principes et ne marchande pas mes ambitions " !!











Honorable Député Mame Diarra Fam Linguère du Cayor !

DÉPUTÉ Sortante Coalition Wallu/Yewwi Pikine

Secrétaire générale Section Comunale PDS Guinaw rails nord

Présidente des Femmes liberales de la Fédération de Pikine Dagoudane!!!

Membre Secrétariat national PDS

Membre Comité Directeur PDS



Bonne chance aux candidats



Merci Sénégal

Merci Italie

Merci Pikine