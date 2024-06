Déclaration de Politique générale : Aminata Touré exige la dissolution de l’Assemblée nationale Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2024 à 17:19 | | 0 commentaire(s)|

Le discours de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko est au centre d'une vive controverse. Aminata Touré a réagi à ce sujet. Selon elle, une « déclaration de politique générale devant une Assemblée nationale qui ne reflète pas la volonté populaire n'a aucun sens ». Par conséquent, Mme Touré recommande sa dissolution dès le 31 juillet. Pour l'ancienne Première ministre, « l'actuelle Assemblée nationale ne représente en rien la volonté populaire exprimée le 24 mars dernier ». Selon elle, Amadou Ba, le candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar, majoritaire à l'Assemblée nationale de manière artificielle, a été éliminé dès le premier tour en obtenant seulement 35 % des suffrages. « Pourquoi le Premier ministre devrait-il présenter une déclaration de politique générale devant une Assemblée nationale qui n'a plus aucune légitimité ? La volonté de changement des Sénégalais a été clairement exprimée en élisant le Président Bassirou Diomaye Faye avec 54 % des voix », s'interroge Mimi Touré. Elle estime donc que l'actuelle Assemblée nationale a perdu sa légitimité et recommande sa dissolution dès le 31 juillet. « Il est donc impératif de dissoudre l'Assemblée nationale dès le 31 juillet et d'élire une nouvelle Assemblée nationale. À ce moment-là, la déclaration de politique générale du Premier ministre aura un sens, car il présentera la vision et les perspectives de son gouvernement à des députés légitimement élus pour les cinq prochaines années », a écrit Aminata Touré sur son compte Facebook.



