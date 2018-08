Déclaration de guerre de Macky Sall contre les ‘’fake news’’ sur le net

Les fausses informations diffusées sur le net préoccupent beaucoup le Président Macky Sall. Celui-ci, qui présidait, hier, la cérémonie de remise des prix aux lauréats du Concours général 2018, a demandé à son gouvernement de mettre une veille stratégique et permanente pour les débusquer.



« Je demande au ministre Serigne Mbaye Thiam d’organiser une veille stratégique et permanente pour contrecarrer les ‘’fake news’’ et autres informations fausses, parce que le net est en train d’être complètement saboté par ces mauvais pratiques de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication et on l’a pas conçu, pour passer le temps à insulter les gens dans l’anonymat ou dire du mal les uns des autres », a-t-il dit.



Puis il ajoute : « il est donc, salutaire de mobiliser l’école autour de l’utilisation des ressources numériques pour un système éducatif rénové, efficace, efficient et équitable ». Pour gagner ce pari, poursuit-il, « nous avons besoin de l’engagement de toute la communauté éducative, qui devrait synthétiser davantage d’illustres personnalités de la nation ».

















