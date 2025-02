Déclaration de la Conférence des Leaders du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) La Conférence des Leaders du FDR attire l'attention de tous les citoyens sénégalais et des amis du Sénégal, sur les menaces sérieuses qui pèsent sur la stabilité politique et sociale du pays.

"En effet, confirmant notre déclaration constitutive qui affirmait qu’il y avait « une quasi-faillite de l’État, après 10 mois de gestion aventuriste et médiocre de nos finances publiques », l’agence de notation Moody’s a annoncé, le vendredi 21 février, la dégradation de la note du Sénégal, qui passe désormais à B3 avec une perspective négative, reflétant les risques importants liés à la détérioration de la situation fiscale et à la liquidité du pays, avec comme conséquences immédiates, un accès plus difficile au financement, des coûts d’emprunt plus élevés sur les marchés internationaux, une réduction de la capacité à financer des projets d’infrastructures et des programmes sociaux essentiels.



Voulant brouiller cette annonce de l’agence de notation, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est présenté le même jour à l’Assemblée nationale, à la séance « Questions d’actualité au gouvernement », pour une prestation décevante, transformant ainsi l'événement en une véritable farce. Les Sénégalais sidérés ont, une fois de plus, été les malheureux témoins des dérives institutionnelles affectant notre nation depuis plus de dix mois. Le Premier ministre ne s’est pas suffi d’exercer un contrôle absolu sur le pouvoir judiciaire, en exigeant et en obtenant l'arrestation de toute personne qu'il désignait du doigt.



En outre, il a illégalement confisqué les compétences en matière de gestion au ministère des Finances et en matière de coopération au ministère de l’Économie, les transférant de fait à la Primature. De surcroît, Ousmane Sonko s'attribue les principales prérogatives liées à la gouvernance du secteur parapublic, notamment en ce qui concerne les marchés publics et les recrutements. Quelques mois avant tout cela, le Conseil constitutionnel se compromettait, en se rendant complice de la dissimulation de ses décisions concernant les élections législatives anticipées. Aujourd'hui, la Cour des comptes publie un rapport qui, sous couvert de technicité, alimente des accusations politiques fantaisistes sur la situation macro-économique du pays.



De plus, le président de l’Assemblée nationale permet au Premier ministre d'insulter et de menacer un député en séance plénière, sans lever le petit doigt. Pis, il envisage même de recourir à la Gendarmerie pour expulser un député, ayant eu comme seul tort, d’exercer simplement son devoir de contrôle du gouvernement ! A l’évidence, cette décadence généralisée de nos institutions constitutionnelles atteste la fin de l'État, réduit désormais à la personne du Premier ministre. Nous assistons ainsi à l'ère de ‘’l'État-Personne’’, de ‘’l'État-Sonko’’ dans toute sa dangerosité. Et, comme pour sceller cette décadence, le Premier ministre a fini de vider de sa substance le dialogue social prévu avec les syndicats le 27 février, tel qu'annoncé dans un communiqué officiel du Conseil des Ministres.



En effet, il a non seulement menacé les travailleurs en lutte et leurs syndicats, qu'il accuse d'antipatriotisme, mais il a également confirmé, sous les acclamations de la majorité mécanique Pastef, les mesures antisociales préconisées par les institutions de Bretton Woods. Il a ainsi clairement indiqué la poursuite des purges et des licenciements massifs dans le secteur public et parapublic. Et, sous prétexte de rationalisation, il a confirmé à demi-mots les sombres perspectives de réduction généralisée des salaires et des subventions de l’électricité et du carburant.



Or, comme tout le monde le sait, ces mesures antisociales, faussement justifiées par le rapport de la Cour des comptes, sont en réalité en préparation depuis plusieurs mois. Elles rappellent les politiques d'ajustement structurel néfastes qui avaient plongé les pays africains dans une spirale infernale de pauvreté et de récession dans les années 80 et 90. Le FDR appelle l'ensemble des forces vives à se mobiliser massivement, pour faire face aux dérives autoritaires et antisociales qui sapent les fondements de notre pays.



Dans cet esprit, le FDR, qui a d'ores et déjà parachevé la mise en place de ses différentes structures et adopté un plan d'actions, entamera, dans les prochains jours, une série de rencontres avec les autorités religieuses, les forces sociales et, d’une manière générale, avec toutes les forces vives de notre nation.



Enfin, le FDR invite l'ensemble de ses composantes à s’atteler à la préparation d'une Grande manifestation populaire, en défense du pouvoir d'achat des populations et de nos acquis démocratiques, qui sera organisée dès la fin du mois de Ramadan."





Fait à Dakar, le 26 février 2025



