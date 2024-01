Déclaration de patrimoine : Un nouveau projet soumis aux députés mardi prochain Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Janvier 2024 à 16:11 | | 0 commentaire(s)|

Les députés sont convoqués en séances plénières le mardi 30 janvier 2024 à 09h. Selon la direction de la communication de l’Assemblée nationale, l’ordre du jour porte sur l’examen du Projet de loi n°22/2023 modifiant la loi n°2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l’Office national de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) et du Projet […] Les députés sont convoqués en séances plénières le mardi 30 janvier 2024 à 09h. Selon la direction de la communication de l’Assemblée nationale, l’ordre du jour porte sur l’examen du Projet de loi n°22/2023 modifiant la loi n°2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l’Office national de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) et du Projet de loi n°23/2023 modifiant la loi n°2014-17 du 02 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine. Ces deux textes seront défendus par le ministre des Finances et du Budget, Mouhamadou Moustapha Ba.



Source : https://lesoleil.sn/declaration-de-patrimoine-un-n...

