Déclaration du 1er mai de Macky Sall : les syndicalistes préparent la risposte C’est dans cette optique qu’ils se sont réunis, hier, dans les locaux de la Cnts/Fc. Le Saems, le Siems, Sadef, Snelas-Fc, le Synpics, et bien entendu la Cnts/Fc, étaient de la partie. Pour eux, « la malencontreuse sortie du chef de l’Etat sonne comme une tentative de négation des acquis et engagements souscrits par l’Etat du Sénégal ». Ils comptent fédérer leur force pour la défense de leurs droits.

