Déclaration incendiaire de Serigne Moustapha SY: « Les Sénégalaises et Sénégalais décideront… », (APR) « Un pays dirigé par un Gardien de la confusion et un ministre de l’Inférieur est en danger », dixit Serigne Moustapha SY. Dans sa déclaration de lendemain du Maouloud, le fils du défunt Khalife général des Tidianes, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane SY, par ailleurs guide moral du Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty, n’a pas raté le pouvoir en place.



Le Chef de l’Etat, Macky Sall qualifié de « Gardien de la Confusion » en lieu et place de « Gardien de la Constitution » et Aly Ngouille Ndiaye de ministre de l’Inférieur au lieu de l’Intérieur, a déclaré « être en possession d’armes mystiques » pour déboulonner le successeur de Wade. Ce, après en avoir fait de même avec « Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Yahya Jammeh,… ».



La réponse n’a pas tardé du côté de l’Alliance Pour la République (APR, parti présidentiel). Montant au créneau, Abdou Mbow assure que le Président Sall « est droit dans ses bottes ». Le porte-parole adjoint de l’APR répond au guide religieux, au téléphone de la Rfm.



« Au niveau de l’Alliance pour la République, nous sommes un parti qui travaille derrière son Excellence le Président de la République pour des résultats pour les Sénégalais. C’est le plus important. La deuxième chose, quand des personnalités disent au président de la République que vous aurez un second mandat, ce n’est pas pour lui faire plaisir. Mais ils savent que le Président de la République est en train de travailler pour les Sénégalaises et les Sénégalais.



Et, ceux qui vont réélire le président Macky Sall, c’est les Sénégalaises et les Sénégalais. Dans leur écrasante majorité, ils vont lui renouveler son mandat parce qu’ils savent que depuis 2012, il ne cesse de travailler pour que le Sénégal aille vers l’émergence.



Maintenant, toute personne peut faire sa déclaration mais ce qui est sûr et certain, c’est que nous ne sommes pas dans des polémiques pour nous inutiles. Nous sommes droits dans nos bottes, nous sommes en train de travailler pour le Sénégal. Et, nous sommes sûrs que les Sénégalais dans leur majorité sont encore confiants envers le Président de la République. Je pense que c’est cela le plus important », a-t-il dit.









