Déclaration : la CPE s’exprime sur la situation sociale, économique et politique du Sénégal

1. La CPE présente ses condoléances attristées au peuple sénégalais et au Président de la République, suite à la disparition d’éminentes personnalités religieuses et politiques dont : Le Khalife Général des Layenne Le Khalife Général de Thianaba Le Khalife Général des Baye Fall Maître Alioune Badara Cissé, Médiateur de la République Et prie pour le repos de leurs âmes au paradis!



2. La CPE exprime sa compassion et sa solidarité aux populations victimes des inondations et salue fortement les efforts du Président de la République et de son gouvernement pour les secourir. A cet effet, la CPE encourage le gouvernement à mettre en œuvre le Projec II et à appliquer une politique rigoureuse du contrôle de l’occupation du sol et sanctionner les agents de l’administration centrale et territoriale qui délivrent des autorisations d’occuper des terrains non aedificandi.



3. La CPE considère que la hausse des prix des denrées est dûe principalement aux conséquences de la pandémie de Covid19 et salue les mesures prises par le Président de la République en supprimant les taxes sur certaines denrées et l’encourage à réaliser des programmes pour la souveraineté alimentaire, sécuritaire et énergétique.



4. La CPE adhère aux mesures prises par les autorités administratives conformes à la légalité pour assurer la transparence des inscriptions sur les listes électorales et invite les populations à la vigilance contre les menaces d’insécurité et de déstabilisation du pays. Elle les invite à se démarquer des forces et des activistes politiques qui prônent la violence et la tentative de prise du pouvoir par la rue. Par conséquent, la CPE appelle l’ensemble des forces démocratiques et républicaines du Sénégal à barrer la route aux forces occultes porteuses de haine, de violence et de déstabilisation.





Fait à Dakar, le 04 Septembre 2021 Pour la CPE, le Coordonnateur national, Me Ousmane Seye.





