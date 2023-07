Déclarations controversées d'Ousmane Sonko : Incitation à la violence ou appel à la mobilisation ?

Des déclarations enflammées



Lors de différents rassemblements et meetings, Ousmane Sonko a prononcé plusieurs déclarations qui ont fait réagir l'opinion publique :



« Tous ces jeunes qui sont là (meeting) sont au meilleur de leur forme. Ils se sont bien entraînés et si on leur donne des armes, ils seront prêts à combattre ! »



Cette déclaration soulève des inquiétudes quant à l'emploi potentiel de la violence par des jeunes partisans de Sonko. L'utilisation du mot "combattre" et la référence aux armes peuvent être interprétées comme une incitation à la violence.



« Le peuple va le sortir du Palais et va le trainer dehors comme Samuel do ! »



En faisant référence à un épisode historique de violence, Ousmane Sonko peut être accusé d'encourager des actes similaires. Comparer la situation à un épisode où la violence a été employée pour chasser un dirigeant n'apaise pas les tensions politiques.



« Préparez-vous au combat chaque jour, chaque heure, chaque minute... et n'écoutez pas ceux qui disent que vous sapez la paix. »

Ces mots peuvent être interprétés comme une incitation à la confrontation et à l'agitation constante. Encourager ses partisans à se préparer au "combat" ne favorise pas un climat de dialogue et de résolution pacifique des conflits.



« Notre moment de vérité est arrivé, celui des gladiateurs. Soyez mobilisés. Le combat s'annonce mortel, le mot n'est pas de trop, c'est le prix qu'il faut payer. »





Cette déclaration est particulièrement préoccupante, car elle évoque une confrontation violente et mortelle. L'emploi du terme "gladiateurs" suggère un affrontement violent plutôt qu'un débat politique démocratique.







Les déclarations d'Ousmane Sonko ont clairement suscité des controverses et ont été perçues par certains comme une incitation à la violence et à la perturbation de l'ordre public. En tant que leader politique, il est essentiel de promouvoir un discours constructif et pacifique pour résoudre les problèmes et défendre les idées. La démocratie repose sur le respect des droits et des opinions de chacun, dans un climat de débat ouvert et de respect mutuel. Il appartient aux citoyens sénégalais de participer au processus politique de manière responsable et pacifique pour construire un avenir meilleur pour leur pays.