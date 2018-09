Déclaré persona non grata dans un bar en Italie. Un Sénégalais agresse le gérant

En Italie, il ne se passe pas un jour sans qu’un de nos compatriotes ne fasse l’objet d’une arrestation. En effet, un Sénégalais, âgé de 38 ans s’en est pris à un gérant de bar avec deux couteaux. Tout a commencé quand le propriétaire du bar a demandé à notre compatriote de quitter les lieux. Motif : le gars une fois ivre ne cesse de harceler les clients et même, de brutaliser ceux qui fréquentent le bar.



Seulement, notre compatriote n’a pas vu ça d’un bon œil. Hier, il est revenu à la charge et dès qu’il l’a vu, le gérant du bar lui a demandé une fois de plus de quitter les lieux. C’est là que notre compatriote, insulte à la bouche, a commencé à pousser violemment le gérant. N’eut été l’intervention des employés et quelques clients excédés par l’attitude du Sénégalais, le gérant du bar allait passer un sale quart d’heure.



Une fois dehors, il a menacé le gérant en lui disant qu’il va chercher des couteaux pour attenter à sa vie. Un quart d’heure plus tard, le Sénégalais pointe son nez dans le bar en exhibant deux couteaux. C’est alors la panique générale dans le bar et notre compatriote se rue sur le gérant, en le blessant à la main.



Plus de peur que de mal, puisque le gérant avait signalé l’incident à la Police qui a surpris le Sénégalais sur le gérant, tentant de le poignarder. Il sera conduit manu militari à la Police. Il s’est avéré que le sieur est en règle, mais connu des services de Police. Et, il avait déjà deux plaintes pour agression commise avec arme blanche. Mis au gnouf, le Sénégalais fera face au procureur demain.



Les Echos





