Décorations au Palais : Le mérite célébré

L’édition 2023 de la remise solennelle de décorations aux Sénégalais les plus méritants, au Palais de la République, hier, a mis en avant la culture du mérite, de l’excellence et du travail bien fait. Cette tradition républicaine contribue au rayonnement de la nation et à la lutte contre l’incivisme, qui est devenu le grand ennemi de la République. Le Président de la République, Macky Sall, a appelé à une introspection collective et au respect des institutions, tout en soulignant que l’éducation à la citoyenneté doit être une priorité. Soixante-dix-sept (77) dignitaires ont été décorés par le Chef de l’État, Grand Maître de l’Ordre national. Cette cérémonie tenue dans l’après-midi, revêt une importance particulière dans le cadre du calendrier républicain ; elle marque une étape significative dans la reconnaissance des contributions exceptionnelles de ces dignitaires à divers domaines de la société sénégalaise. La décoration aux différents ordres nationaux souligne leur engagement remarquable et leur impact positif sur la nation. Cette cérémonie s’inscrit en droite ligne du calendrier républicain, symbolisant l’importance accordée à la reconnaissance publique des mérites et des services rendus à la nation. Le geste du Chef de l’État, en sa qualité de Grand Maître de l’Ordre national, reflète un engagement envers l’excellence et le mérite, des valeurs fondamentales au cœur de la République du Sénégal.

Source : https://lesoleil.sn/decorations-au-palais-le-merit...