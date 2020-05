Découverte: Incroyable ce que fait Doro Tmax sur sa moto en pleine ville, Regardez!

Doro et sa team ne passent pas inaperçus dans les rues de Dakar, ils se font distinguer grâce aux démonstrations qu’ils font avec leurs motos. Dans cette vidéo, on les voit parcourir les coins et recoins de la capitale, en effectuant des acrobaties et d’autres trucs dangereux sur leur moto

Doro, le cerveau de la team, a démarré en 2004 avec un vélo, puis avec le temps, il a transhumé vers les motos. Ces choses extraordinaires qu’il fait avec les motos, sont un don de Dieu selon lui, il ne l’a appris nulle part.

Bien qu’étant conscient qu’il risque sa vie avec les acrobaties et autres, il continue quand même de s’y aventurer. Pourtant, le jeune médinois révèle que beaucoup de ses copains ont eu des membres fracturés lors de leurs démonstrations, ils sont à l’hôpital, lui, il tombe souvent mais cela ne lui fait pas peur.