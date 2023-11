Découverte macabre à Bignona: Deux corps retrouvés dans les forêts de Tenghory Rédigé par leral.net le Lundi 20 Novembre 2023 à 21:04 | | 0 commentaire(s)|

ZIGUINCHOR– Les corps d’une fille et d’un garçon ont été découverts lundi dans les forêts de Tenghory, une commune située dans le département de Bignona. Selon une source sécuritaire, ce sont des jeunes partis à la recherche des fruits de ronier qui ont fait cette découverte macabre. Ces deux enfants, dit-on, ont été portés disparus, depuis plusieurs mois. Dans ce département, les populations avaient initié des actions dans le but de les retrouver sains et saufs. Malheureusement, le pire que les uns et les autres craignaient s’est finalement produit. Aussitôt après la découverte macabre, ces jeunes ont décidé d’alerter les aînés qui, à leur tour, ont informé les éléments de la gendarmerie pour les besoins de l’enquête. Gaustin DIATTA (Correspondant)



