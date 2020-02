Découverte macabre à Guédiawaye: le corps d’un homme en état de décomposition retrouvé dans sa chambre Une découverte macabre a eu lieu au quartier Sahm Notaire de Guédiawaye. Le corps de Pape Birane Dieng, un agent de la Senelec à la retraite, a été retrouvé en état de décomposition dans sa chambre, hier vendredi. Les sapeurs pompiers ont dû l’enterrer dans le cimetière le plus proche, selon seneweb. L’homme qui vivait seul, selon le voisinage, était père d’un seul enfant et avait disparu depuis 2 jours.

