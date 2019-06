Découverte macabre à Thiaroye Biafra : Un homme et son fils en état de décomposition avancée

La Rfm a fait état d’une découverte macabre à Thiaroye Biafra.

Il s’agit de corps d’un homme et de son fils, retrouvés morts dans leur chambre. Ils étaient en état de décomposition avancée. Les deux corps ont été découverts 4 jours après.



Leral

