Découverte macabre à Thiès : Le corps sans vie d’un berger de 50 ans, retrouvé dans un buisson Gorel Sow, un berger âgé de plus de 50 ans, ne savait certainement pas qu’il avait rendez-vous avec la grande faucheuse en rendant visite à plusieurs de ses connaissances le dimanche dernier. En effet, son corps sans vie a ensuite été retrouvé en cours de route, alors qu’il rentrait au village de Darou Samb, commune de Thiénaba.

L’affaire de la mort brutale de Gorel Sow, un berger âgé de plus de 50 ans et père de 7 bouts de bois de Dieu, alimente les discussions au village de Darou Samb, commune de Thiénaba, département de Thiès. D’après le quotidien « L’As », son corps sans vie a été en effet retrouvé hier matin par son propre fils, non loin de la route menant au village. Pourtant ce dimanche, rien dans son comportement n’indiquait une fin aussi surprenante que tragique.



Selon les témoins, il s’est rendu le matin au village voisin de Keur Demba Anta pour présenter ses condoléances à un voisin qui avait perdu récemment son épouse. Il s’est ensuite rendu à Thiès où il a passé la journée comme d’habitude près de la grande mosquée Moussanté.



C’est dans l’après-midi qu’il a pris une mototaxi et s’est rendu au quartier Thionakh, aux fins de présenter ses condoléances à des parents frappés par un deuil. C’est après avoir accompli ce périple qu’il a loué une mototaxi qui l’a déposé à Diayane, dans la commune de Fandène. Et à partir de là, il a pris le chemin à pied pour retourner au village.



En cours de route qu’il a certainement eu un malaise et il s’est affalé non loin de la route où il a s’est débattu contre la grande faucheuse qui a finalement pris le dessus. Et hier matin, c’est son propre fils qui revenait au village, après avoir passé la nuit à leur village d’origine non loin de là, qui a fait la découverte macabre.



C’est ainsi que la gendarmerie de Khombole et les sapeurs-pompiers ont immédiatement été alertés par Talla Diagne Maire de la Commune de Thiénaba. Après les constats d’usage, le corps a été évacué à la morgue de Khombole, mais finalement le défunt berger a été inhumé hier à Keur Mbaye Guèye, l’homme du sérail ayant conclu à une mort naturelle.



D’après le journal, Gorel Sow habite en réalité au village de Fouta Gol dans la commune de Thiénaba. Mais Modou Sow, responsable d’un troupeau de boeufs à Darou Samb, était fréquemment victime de vols. C’est ainsi qu’une connaissance lui a recommandé de prendre contact avec Gorel Sow, qui peut lui servir de berger en toute sécurité. C’est ainsi que pendant plus de 20 ans, il a géré le troupeau de Modou sans aucun problème, après avoir déménagé à Darou.



Cette année d’ailleurs, il a avait la ferme intention de retourner définitivement à son Fouta Gol natal, mais le coup du sort en a décidé autrement



