Découverte macabre : un corps en décomposition très avancée, découvert aux Maristes Le corps d’un homme en décomposition très avancée a été découvert près du lac des Maristes ce dimanche, informe la RFM. L’état du corps était tel que le Procureur de la République a demandé l’inhumation immédiate de la dépouille. Toutefois, une enquête est ouverte pour identifier le défunt et les causes du défunt.

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Mai 2019 à 13:06 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos