Découvertes macabres à Ziguinchor : deux personnes retrouvées mortes, dont une pendue à un arbre Deux personnes ont été trouvées mortes aujourd’hui à Ziguinchor. Le premier a été découvert pendu à un arbre au quartier Djibok. L’homme en question s’était bagarré la veille à une autre personne beaucoup plus jeune que lui, à qui il avait administré des coups de couteaux, avant que ce dernier ne soit acheminé à ‘hôpital, rapporte la RFM.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2019 à 12:15 | | 0 commentaire(s)|

Dans le même temps, un autre homme a été trouvé mort au quartier de Boucott, toujours à Ziguinchor. Des produits pharmaceutiques auraient été trouvés dans ses poches, selon la même source. Mais les causes de son décès ne sont pas encore connues.

