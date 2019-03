Décrispation politique: Karim Wade amnistié après les Locales ?

Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly a fait une grosse révélation, selon le quotidien Libération, sur une éventuelle amnistie de Karim Wade, soutenant même que des députés lui ont demandé d'introduire une proposition de loi dans ce sens.



"Il y a des députés au niveau de l'Hémicycle, dont je tairais les noms, qui m'ont demandé d'introduire une loi d'amnistie pour la libération de Karim Wade. Je suis en train de travailler sur ça, mais je pense que ce ne sera qu'après les élections locales", a-t-il indiqué.



Pour rappel, Macky Sall soutenait, dans une interview accordée à France 24, qu'il est prêt à amnistier Karim Wade et Khalifa Sall s'il est réélu. Maintenant que c'est chose faite et qu'il tend la main à l'opposition pour un dialogue politique inclusif, rien n'est exclu.















