Decroix aux militants de l’opposition: "Organisez-vous dans les quartiers et exigez la transparence, s’ils refusent…" Rédigé par leral.net le Samedi 29 Décembre 2018 à 09:36 | | 0 commentaire(s)| Le leader de Aj/Pads, Mamadou Diop Decroix se veut formel : « Le Président Macky Sall a mis en place un système pour confisquer la présidentielle de 2019 ». Decroix lance un appel aux militants de l’opposition à «s’organiser dans les quartiers et les villages » et à s’opposer par tous les moyens à cette « forfaiture ». Il s’exprimait hier en marge de la manifestation de l’opposition pour "l’organisation d’une élection présidentielle juste, transparente et démocratique".





