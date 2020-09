Dédicace du livre « L’Islam : Justice et humanisme »: témoignages et hommages poignants du ministre Abdoulaye Diop sur Mourchid Ahmed Iyane Thiam Rédigé par leral.net le Lundi 7 Septembre 2020 à 16:11 | | 0 commentaire(s)| A la cérémonie de dédicace du livre « L’Islam : Justice et humanisme » tenue à Dakar, samedi dernier, le ministre Abdoulaye Diop a rendu à Mourchid Ahmed Iyane Thiam, son auteur, de poignants témoignages et hommages, qu 'il définit comme un homme de foi, un guide spirituel, un religieux respecté, avec des propos souvent pleins de la voix des grands Maîtres...

Abdoulaye Diop, le ministre de la Culture et de la communication a présidé le samedi 5 septembre 2020, à Dakar dans un hôtel de la ville, la cérémonie de dédicace du livre « L’Islam : Justice et humanisme » de Mourchid Ahmed Iyane Thiam.



C’était en présence d’éminentes personnalités comme Mahmoud Abdou Rahmane l’ambassadeur du royaume du Maroc au Sénégal, l’Imam Araby Niass de Léona Niassène, le représentant du khalife de Médina Baye, Serigne Saliou Fall un consultant en finance, le Dr Thierno Ka de l’Institut islamique du Sénégal, l’Imam Dame Ndiaye, président des Imams et prédicateur du Sénégal ou encore de Serigne Babacar Cissé de l’AIS.



Dans une salle archipleine avec le respect de la distanciation en cette période de COVID 19, après avoir rendu grâce à DIEU et à son prophète (SAW), il a exprimé son opinion sur « l’importance de ce livre qui fait son chemin chez ceux qui ont la soif du savoir, ceux que la lumière a choisi pour être des multiplicateurs de vérité ».



Selon le ministre cette cérémonie va marquer l’histoire éditoriale, voire même africaine. Car son auteur est un homme de foi, un guide spirituel, un religieux respecté, avec ses propos souvent plein de la voix des grands Maîtres….



