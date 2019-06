Défaite de Gris 2: Fass continue sa descente aux enfers

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juin 2019 à 15:12 | | 0 commentaire(s)|

Les combats se suivent et se ressemblent pour l’écurie Fass. L’un de ses plus prometteurs espoirs a chuté le samedi 15 juin à l’Arène Nationale lors du gala de Luc Nicolai.



Gris 2 a perdu son invincibilité face au prince de la lutte simple, Reug Reug qui, lui, continue sa marche victorieuse. Sombre tableau pour Fass, car ses ténors, Gris Bordeaux, Papa Sow, Lac Rose, Forza ont, tous, concédé une saison blanche. L’écurie si chère à Mbaye Guèye devra se refaire une santé pour la saison à venir, si elle veut reprendre sa place de leader dans l’arène.









Ndèye Coumba FALL

leewtoo.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos