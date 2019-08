Défaut de plateaux techniques: Les accidentés de la route de Bignona continuent de souffrir

Certains des accidentés sur la route de Bignona peinent toujours à avoir une assistance médicale. Il a été constaté que des moyens et les plateaux techniques adaptés manquent pour les prendre en charge.



Le Directeur de l’hôpital de Ziguinchor, Dr. Ibrahima Tito Tamba demande aux autorités de les aider à disposer d’équipements adaptés, pour pouvoir prendre en charge des malades ou accidentés de la circulation. « Nous avions fait un bilan avec les autorités. Il a été constaté 5 morts et une trentaine de blessés graves. Certains ont des fractures compliquées. D’autres s’en sortent avec des blessures moins graves. Puisque, le choc a été violent.



Et, c’est sûr qu’il y aura des traumatisés qui nécessitent une assistance psychologique », a prévenu le Directeur de l’hôpital de Ziguinchor, Dr. Ibrahima Tito Tamba sur la RFM.



D’après le Directeur de l’hôpital de Ziguinchor, certains des blessés vont nécessiter l’intervention de chirurgiens et d’orthopédistes, le plus rapidement possible. « Il y a des malades qui sont déjà pris en charge. Tandis que d’autres attendent toujours. Les chirurgiens sont en train de voir comment faire pour avoir des possibilités de les transférer vers Dakar », annonce-t-il.









Leral

