Défection de Déthié Fall de la Coalition « SÀMM SA KADDÙ »: L’histoire bégaie Comme attendu après son audience avec Ousmane Sonko, le leader du Parti Républicain pour le Progrès (PRP) a annoncé sa sortie de la coalition Sàm Sa Kàddu. « Après avoir échangé avec tous les responsables et au regard de la situation politique nationale et des urgences, nous avons décidé de quitter la coalition Sàm Sa Kàddu et nous avons décidé de rejoindre le Pastef pour les élections législatives prochaines », a déclaré le président du PRP.

Déthié Fall invite les militants et sympathisants de son parti à envahir, les cellules de Pastef dans toutes les localités du Sénégal et de la diaspora. « Je me sentais gêné de critiquer Diomaye Faye et Ousmane Sonko », dit Déthié Fall, qui a admis néanmoins une période de refroidissement de leurs relations, marquée par une absence de communication avec Pastef depuis six mois. Il a expliqué que depuis l’accession au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, les échanges ont cessé.



Pendant cette période, il s’est impliqué dans la coalition "Sama Sa Kaddu", bien que cela ait été source de malaise pour lui. En effet, il se sentait gêné de se positionner en tant qu’opposant et de critiquer Diomaye Faye et Ousmane Sonko, avec lesquels il avait combattu le régime précédent pendant trois années. Il a souligné qu’il n’y avait aucun problème personnel entre eux. Dans sa logique, Déthié Fall a insisté sur le fait que sa relation avec Ousmane Sonko, ne souffre d’aucune divergence, ce qui rend difficile pour lui de s'opposer au Pastef. Il a ajouté que sa démission de la coalition "Sama Sa Kaddu" était inévitable, car il ne se sentait pas pleinement engagé.



Pour conclure, il a affirmé que son engagement est désormais entièrement consacré à soutenir la liste du régime. Cet épisode rappelle la démission de Daouda Ngom, mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi lors des Législatives de 2022. Il avait disparu avec les listes de cette coalition de l’opposition, avant d’être reçu par Macky Sall au Palais présidentiel. D'après le journal "Point Actu", cela avait choqué le monde politique, qui dénonçait un acte aux antipodes de l’éthique politique. Déthié Fall qui était le mandataire national de YAW à l’époque, vient d’imiter le même acte.



Après avoir été reçu par le Premier ministre Ousmane Sonko, il a décidé de lâcher ses potes de Samm Sa Kaddu. Un nom qu’il avait choisi lui-même. Pourtant, on lui a offert la 5e position sur la liste nationale de Samm Sa Kaddu. Une position convoitée à l’époque par Pape Djibril Fall, président des Serviteurs, finalement recalé à la 7e place. Il faut rappeler que Déthié Fall avait pris ses distances avec Idy, après que ce dernier a rejoint la majorité présidentielle, après la survenue du Covid-19. Il avait insisté sur le respect de l’éthique en politique. Député et vice-président de Rewmi, il avait décidé de rester dans l’opposition. Jusqu’à cette volte.

