Défense des droits humains : Aliou Sané de Y en a marre, intègre le Roaddh

Le coordonnateur de Y en a marre, Aliou Sané, intègre le Conseil d’administration du Réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains (Roaddh). Il a été coopté dans cette organisation lors de son Assemblée générale tenue à Lomé, au Togo.



"Bés Bi", qui donne l’information, rappelle que le Roaddh est un organisme non gouvernemental créé en 2005 et réunissant les coalitions des défenseurs des droits humains et points focaux issus de seize pays de l’Afrique de l’Ouest, lit-on dans "Seneweb".